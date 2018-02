L’Hermione fera escale à Tanger le 9 mars

Le navire L’Hermione a quitté La Rochelle (sud-ouest) mercredi 21 février à 8 heures, après trois semaines d’escale, entamant une navigation de 1 080 milles nautiques vers Tanger, qu’elle atteindra le 9 mars, indiquent l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) et l’association Hermione-La Fayette (AHLF) dans un communiqué.

Samedi 10 mars, le mouvement «Libres ensemble» sera célébré avec la jeunesse francophone des cinq continents. Lancé le 10 mars 2016 par les jeunes francophones et l’OIF, «Libres ensemble» est un mouvement citoyen de la jeunesse francophone qui «promeut la paix et le respect comme un droit inaliénable, la diversité comme une richesse à chérir».

Des activités seront proposées aux jeunes tangérois, en ville et à bord de la frégate. Les scolaires et le grand public pourront également venir découvrir l’histoire de ce navire lors d’un moment privilégié, dimanche 11 mars.

Enfin, un nouvel équipage de 80 personnes se préparera lundi 12 mars à l’appareillage vers Barcelone.

Créée en 1992, l’AHLF est la structure pilote du projet Hermione, en charge de la maintenance de la frégate, de son exploitation touristique et culturelle à quai à Rochefort, précise le communiqué. Armateur de L’Hermione en mer, elle entreprend de programmer de nouveaux grands voyages tous les 2 ou 3 ans. À ce jour, 500 jeunes volontaires, sélectionnés sur leurs seules motivations et aptitudes physiques, ont été formés par l’AHLF et partagent les valeurs de l’association : engagement, passion, savoir-faire, solidarité, transmission.