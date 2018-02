El Jadida : La gendarmerie met la main sur 4 tonnes de chira

Dans la province d’El Jadida, la gendarmerie royale a fait échouer mardi une opération de trafic international de stupéfiant. Elle a ainsi saisi quatre tonnes de chira, rapportent es autorités locales.

La même source indique que les enquêteurs ont surpris en flagrant délit, vers 5h00, un camion chargé des drogues en plaquettes, à la plage Lahyalma, dans la commune rurale M’harza Sahel. Il se préparant à décharger la cargaison.

A l’issue de cette opération, deux trafiquants ont été arrêtés et deux embarcations pneumatiques ont été saisies, en plus de trois motogodilles, un engin chargeur de sable avec lequel les trafiquants allaient ouvrir une brèche dans les dunes de sable et transporder la marchandise vers les embarcations, en vue de prendre le large.

L’enquête, diligentée par le parquet compétent, se poursuit pour identifier d’éventuelles ramifications. Quant aux deux personnes interpellées, elles ont été présentées à la justice, selon la même source.