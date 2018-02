Fès : Enlèvement d’un enfant devant son école

Il pourrait s’agir d’un règlement de compte et d’un acte extrêmement bien préparé, souligne L’Economiste / Ph. AFP

Un garçon de 8 ans a été enlevé à Fès, ce mercredi vers 8h30, sur son chemin de l’école, rapporte L’Economiste. Les faits se sont déroulés dans le quartier Route d’Imouzzer. Des hommes à bord d’un véhicule tout terrain ont enlevé l’enfant sous les yeux de son frère.

Des témoins oculaires ont indiqué au journal que le frère a tenté de les en empêchés en s’accrochant à la voiture et en hurlant. Les ravisseurs l’ont cependant repoussé, sous les regards d’autres élèves. Il pourrait s’agir d’un règlement de compte et d’un acte extrêmement bien préparé, souligne L’Economiste.

Les services de sécurité de Fès s’activent pour identifier les commanditaires du rapt et les arrêter. Une enquête est diligentée sous la supervision du parquet. La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) devrait publier un communiqué officiel dans les prochaines heures, conclut le quotidien.