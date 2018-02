Espagne : Arrestation de 18 personnes soupçonnées de transporter du haschisch marocain par hélicoptère

La Garde civile espagnole a arrêté 18 membres présumés d’une organisation criminelle «structurée et hiérarchisée» qui aurait introduit du haschisch marocain en Espagne depuis le Maroc par voie aérienne, par l’intermédiaire de deux hélicoptères, rapporte l’agence Europa Press.

Parmi les personnes arrêtées figurent le cerveau présumé de ce réseau et les pilotes des deux appareils, a indiqué la Garde civile. Au cours des six perquisitions qui ont été menées, trois véhicules ont été retrouvés, ainsi que de nombreux téléphones portables, des outils pour commettre des vols, une compteuse à billets, des bijoux, des montres de valeur, 18 000 euros en espèces et une abondante documentation susceptible d’éclaircir l’enquête.

La Garde civile a initié cette opération début 2017 après avoir localisé un hélicoptère BO-105 caché dans une propriété de la Serranía de Ronda, une chaîne montagneuse de la province de Malaga (sud). Elle a indiqué qu’il pourrait s’agir de l’une des organisations criminelles les plus importantes parmi celles qui opèrent en Espagne, spécialisée dans le transport de drogue par voie aérienne.

Après la saisie de cet hélicoptère, ce réseau de trafic de stupéfiants en avait acquis un autre, introduit illégalement en Espagne. Il avait été intercepté le 9 décembre 2017 alors qu’il effectuait un vol, supposément pour transporter des produits illicites, depuis Séville vers le Maroc.

Les agents ont remarqué que l’aéronef volait à très basse altitude et sans aucun éclairage, ce qui les ont conduits à déployer un vaste dispositif pour le localiser puis l’intercepter. Il a finalement été retrouvé sur une propriété de la commune de Las Cabezas de San Juan (province de Séville, sud). Là-bas, les agents ont arrêté trois autres membres présumés de l’organisation, dont un ancien militaire d’origine serbe résidant en Suisse, particulièrement chevronné aux vols de nuit.