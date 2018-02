Migration : Le vice-président du Front national s’attaque à l’Afrique du Nord

Invité de matin à l’émission politique Bourdin Direct, sur BFM TV et RMC, le vice-président du Front national (FN), Louis Aliot, a critiqué le Maroc, l’Algérie et la Tunisie sur le dossier migratoire.

Egalement député des Pyrénées orientales, Aliot considère que ces pays-là «sont en train de faire crever leur jeunesse», pendant qu’ils «envoient à la France de l’immigration». Il se base sur un rapport parlementaire publié hier mardi par l’Assemblée nationale, afin d’expliquer, chiffres à l’appui, que les ressortissants des trois pays d’Afrique du Nord sont les principaux étrangers établis en France.

«C’est quand même extraordinaire, trois anciennes colonies françaises dont une a voulu l’indépendance et qui, aujourd’hui, se fait professionnelle de la migration, poursuit Louis Aliot. Que ces gens-là s’occupent de leurs pays ! Ils ont des richesses incroyables. Ils ont du pétrole. Ils ont du gaz ! (…) Ils sont en train de faire crever leur jeunesse et en plus maintenant, ils nous envoient de l’immigration.»

Ce n’est pas pour la première fois que Louis Aliot crée un tollé sur le plateau de Bourdin Direct. En décembre 2017, le député frontiste et le présentateur de l’émission se sont écharpés sur la question de l’accueil des migrants, notamment dans les Pyrénées orientales.

Relayés par Le Huffington Post Tunisie, les derniers chiffres de l’INSEE (2013) indiquent que près de 30% des immigrés en France sont issus du Maroc, de l’Algérie et de la Tunisie. En chiffres, ils sont respectivement de 710 000, 760 000 et 259 000 en France en 2013. Les immigrés marocains en France représentent ainsi 12,2% des ressortissants étrangers établis en France. Quant aux Algériens, ils représentent 13% et les Tunisiens 4,4%.