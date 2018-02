Gouvernement : La «Charte de la majorité» enfin signée

Après dix mois d’attente, les secrétaires généraux du PJD, RNI, MP, UC, USFP et PPS ont signé ce soir à Rabat la «Charte de la majorité».

Saâdeddine El Othmani a attribué, dans une allocution, ce retard aux problèmes, mais sans les citer, qu’a connus son parti avant le 8e congrès, tenu les 9 et 10 décembre dernier. Une allusion au projet avorté du 3e mandat de Benkirane.

Les dernières semaines, les sorties médiatiques hasardeuses des six composantes du gouvernement ont tenu le haut du pavé. En témoigne, la polémique ayant suivi l’absence de certains ministres du RNI au conseil du gouvernement du 8 février et les passes d’armes entre Mustapha El Khalfi et Rachid Talbi Alami au sujet des prières d’Assobh et du vendredi dans les colonies de vacances.

Pour rappel, la signature de la charte de la majorité n’avait pas empêché Hamid Chabat d’ordonner aux ministres istiqlaliens de quitter le gouvernement Benkirane I.