Etats-Unis : La police de l’immigration arrête plus d’immigrants déjà condamnés par le passé

La plupart des immigrants arrêtés en 2017 par l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) – la police américaine de l’immigration – avait un casier judiciaire, indique le think tank américain Pew Research Center dans une note rendue publique jeudi 15 février. Ainsi, 74% des personnes arrêtées par l’ICE avaient déjà fait l’objet d’une condamnation, tandis que 16% sont actuellement en cours de jugement et 11% n’ont jamais été condamnées, ni ne possèdent d’antécédent judiciaire.

Une situation qui s’améliore par rapport à celle qui prévalait il y a presque dix ans, observe le Pew Research Center. Le profil des personnes arrêtées par l’ICE a effectivement considérablement évolué au cours des huit dernières années : en 2009 – première année avec des données comparables –, les étrangers ayant un casier judiciaire vierge représentaient la majorité (61%) des personnes arrêtées par la police de l’immigration.

Des chiffres qui ont commencé à fléchir lors de l’entrée en fonction de l’ex-président américain Barack Obama, en janvier 2009, souligne le think tank.

Dans le détail, le nombre d’immigrants arrêtés par l’ICE, alors qu’ils ne possédaient pas de casier judiciaire, est passé de 297 898 en 2009 à 143 470 en 2017 – première année du mandat de Donald Trump. Signe que la présidence du magnat de l’immobilier s’annonce difficile pour les immigrants, les arrestations de ces derniers ont, rien que l’année dernière, augmenté de 30% par rapport à l’année précédente. La plus grande partie de cette hausse étant survenue après que Trump eut signé un décret pour restreindre l’immigration.

De plus, une augmentation significative a été observée cette année sous l’administration Trump. Le nombre de personnes arrêtées sans condamnation préalable a bondi de 146% (plus de 22 000 arrestations), contre 12% pour les étrangers ayant un casier judiciaire.

Les infractions graves minoritaires

En ce qui concerne les accusations pour lesquelles les immigrés titulaires d’un casier judiciaire ont été arrêtés, Pew Research Center indique que «la plus courante était la conduite en état d’ivresse (59 985 condamnations, 16% du total), suivi de la possession ou la vente de drogue, notamment les opiacés (57 438 condamnations, 15%)».

«Les infractions en lien avec l’immigration, incluant l’entrée illégale sur le territoire ou une fausse demande de citoyenneté américaine, étaient le troisième type de délit le plus courant (52 128 condamnations, 14%)», précise le think tank.

De plus, les personnes arrêtées par l’ICE en 2017 dont le jugement est en cours l’ont été principalement pour des «infractions routières générales (24 438, 17% de toutes les accusations), conduite en état d’ivresse (20 562, 14%) et possession ou vente de drogues dures (19 065, 13%)».

Les autres accusations et condamnations criminelles en instance représentaient respectivement 11% et 8%. Enfin, les infractions graves telles que les agressions sexuelles, les enlèvements et les homicides ne représentent que 1% des accusations en instance et des condamnations antérieures.