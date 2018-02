Accident ferroviaire de Tanger : Le procureur du roi ordonne l’ouverture d’une enquête judiciaire

Le procureur du roi près le tribunal de première instance (TPI) de Tanger a annoncé que, suite à l’accident tragique qui a fait six morts et 14 blessés de différents degrés, dans la collision entre le véhicule qui les transportait et un train de marchandises à un passage à niveau près de Tanger, le parquet a donné des instructions fermes à la brigade nationale de la police judiciaire pour mener une enquête judiciaire pour déterminer les causes et les circonstances de cet accident, y compris le degré de garantie des conditions de sécurité requises dans les passages à niveau.

A la lumière des résultats de cette enquête, le parquet établira, avec la fermeté et la détermination requises, les effets juridiques adéquats à l’encontre de quiconque serait responsable de la mort ou des blessures des victimes ou de négligences dans la garantie des conditions de sécurité exigées par la loi dans de telles situations, a précisé le procureur du roi dans un communiqué.