Judaïsation d’Al Qods : Le Hamas sollicite l'intervention du roi Mohammed VI

Face à la judaïsation accélérée d’Al Qods, le mouvement islamiste Hamas demande une intervention urgente du roi Mohammed VI, en sa qualité de président du Comité Al Qods issu de l’Organisation de la Coopération Islamique. Le Hamas a également adressé des messages similaire à la Ligue arabe et l’OCI.

La dernière fois que le Comité Al Qods s’est réuni remonte au 17 et 18 janvier 2014 à Marrakech. Une session tenue alors que le cabinet Netanyahu avait lancé la construction de 1400 nouveaux logements rien qu’à Jérusalem Est.



Quatre années plus tard, la situation n'a guère évolué pour les Palestiniens. Israël s’apprête à construire 200 logements à seulement 200 mètres de la Mosquée Al Aqsa. C’est dans ce contexte de judaïsation tout azimut de la ville sainte que s’inscrit l’appel lancé par le Hamas.

Pour mémoire en juillet, le monarque avait dénoncé, dans une lettre au secrétaire général des Nations unies, la politique «inacceptable» d’Israël à Jérusalem-Est qui constitue «une provocation flagrante des sentiments de tous les arabes, les musulmans et les libres de par le monde, et un facteur pour attiser les velléités extrémistes qui conduisent vers davantage de frustration, de tension et de violence dans toute la région».