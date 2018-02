Marrakech : La South Economic Women Initiative prévue en mars

L’Association des femmes chefs d’entreprises du Maroc (Afem) organise, les 2 et 3 mars au Palace Essaadi à Marrakech, la troisième édition de son événement annuel South Economic Women Initiative (SEWI), organisé à l’occasion de la Journée internationale de la femme, indique l’entité dans un communiqué.

Une fois par an, cette rencontre permet aux femmes chefs d’entreprises du Maroc et du monde de réfléchir aux meilleures voies de développement de leurs entreprises, tout en appréhendant les défis qui façonneront le monde de demain. Cette année, le SEWI se tiendra sous le thème «Innovation et digital : quel leadership pour les femmes ?»

«L’objectif de cette édition est de mettre en avant les mutations et les ruptures que nous vivons quotidiennement et qui génèrent un potentiel sans précédent, en termes d’innovation et de transformation numérique, déclare Asmâa Morine Azzouzi, présidente de l’Afem. C’est aujourd’hui un devoir pour les entreprises d’anticiper et de se positionner dans les marchés de demain. C’est aussi un défi que nous, femmes chefs d’entreprises, souhaitons relever pour que nos projets soient à la pointe et ouverts sur le monde».

Les intervenantes viendront notamment de France, du Maroc, du Cameroun, d’Angleterre, du Congo-Brazzaville et du Canada. En marge de ses travaux, le SEWI 2018 accueillera deux événements importants : La réunion du Steering Commitee FCEM (Femmes chefs d’entreprises du monde) et un atelier du programme «Resume», qui consistera à présenter des «best practices» en matière d’entrepreneuriat féminin par les partenaires du Programme l’Union européenne.