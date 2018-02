Maroc : Les femmes encore trop absentes du marché du travail, selon l’ONU

Une distance plus courte entre le domicile et la source d’eau a un impact positif sur les taux de scolarisation, à la fois chez les filles et les garçons. DR

L’ONU Femmes a dévoilé, hier à New York, son rapport intitulé «Traduire les promesses en actions : l’égalité des sexes dans le programme de développement durable à l’horizon 2030».

En septembre 2015, les 193 États membres de l’ONU avaient adopté le Programme de développement durable à l’horizon 2030, rappelle l’organisation onusienne. Décliné en 17 objectifs de développement durable (ODD), entre autres, il s’appuie sur les engagements et les normes contenus dans la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, et dans la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Corrélation entre accès à l’eau et scolarisation

Au Maroc, un peu plus de 20% des femmes et des filles âgées de 15 à 49 ans vivaient dans des bidonvilles entre 2003 et 2016, indique le rapport. «Parmi les pays où les bidonvilles sont particulièrement répandus auprès des femmes urbaines, les deux principaux besoins non satisfaits des ménages concernent le manque de matériaux de construction durables et d’installations sanitaires adéquates, imposant ainsi plus de risques et de charges importants pour les femmes», souligne le document. Celles-ci sont «amenées à passer plus de temps chez elles et, par conséquent, sont plus exposées aux risques liés à l’hygiène et la santé».

L’organisation onusienne mentionne également une étude analysant plusieurs enquêtes effectuées auprès des ménages dans neuf pays – quatre en Afrique subsaharienne (Madagascar, Malawi, Rwanda et Ouganda), trois en Asie du Sud (Inde, Népal et Pakistan) et deux au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (Maroc et Yémen) –, selon laquelle une distance plus courte entre le domicile et la source d’eau a un impact positif sur les taux de scolarisation, à la fois chez les filles et les garçons. Ceci dit, il n’y aurait pas, d’après cette étude, d’impact perceptible sur l’insertion des femmes dans le marché du travail.

Sur le front scolaire, près de 40% des enfants marocains âgés de 3 à 5 ans, parmi la classe moyenne, bénéficiaient d’un programme d’éducation pour la petite enfance entre 2005 et 2014, contre environ 80% de ceux issus des familles les plus aisées pour la même tranche d’âge, selon le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef).

Enfin, l’ONU Femmes rapporte que 25,43% des Marocaines étaient dans une situation d’insécurité alimentaire entre 2014 et 2015, contre 26,73% pour les hommes, soit une différence de 1,3%. Le concept de sécurité alimentaire, loin d’être figé, a beaucoup évolué depuis son apparition dans les années 70, précise l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). La sécurité alimentaire correspond notamment à la capacité pour toute personne de posséder à tout moment un accès physique et économique aux besoins alimentaires de base.