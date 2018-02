Un collectif de 26 associations appelle à la libération des détenus des mouvements de contestation au Maroc

Un collectif, composé de 26 associations des droits de l’Homme, lance un appel pour la libération de tous les détenus des mouvements de contestation à travers le Maroc et particulièrement ceux du Rif.

«Pus de 450 militants et militantes ont fait l’objet d’arrestation (…) dont des mineurs», soulignent les signataires dans un communiqué parvenu à notre rédaction.

Les ONG invitent «l’Etat marocain à respecter ses engagements internationaux, notamment les deux pactes internationaux : le premier est relatif aux droits civils et politiques et le deuxième aux droits économiques et sociaux» mais aussi de procéder à la libération de tous les détenus.

Cet appel intervient alors que huit mois sont passés depuis le début de la vague d’interpellations dans les rangs du Hirak du Rif.