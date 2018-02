Fès-Meknès : Signature d’une convention avec Air Arabia pour booster le tourisme

Air Arabia Maroc, leader regional du transport aérien à tarif réduit, et la région de Fès-Meknès ont signé ce mardi une convention de partenariat permettant de renforcer la coopération entre les deux entités, indique la compagnie dans un communiqué.

Cette convention a ainsi pour objet de développer aussi bien le tourisme, que le trafic aérien vers et au départ de la région. Elle vise ainsi à augmenter le nombre de vols vers l’aéroport de Fès, pour la commercialisation de la région Fès-Meknès particulièrement et la destination Maroc de manière générale.

Ce partenariat aura pour effet la création de nouveaux postes d’emplois directs et indirects, et participera ainsi au développement social de la région. Il n’exclut pas le support offert aux personnes à mobilité réduite, en leur offrant des avantages tarifaires et d’assistance qui leur permettront de voyager plus facilement en avion, précise la compagnie.

Le développement de nouvelles lignes permettra également aux exportateurs de la région d’accéder à de nouveaux marchés plus facilement qu’auparavant.

La cérémonie de signature a eu lieu en présence de Saïd Zniber, wali de la région Fès-Meknès, Mohamed Laensar, président de la région Fès-Meknès, Driss El Azami, maire de la ville de Fès et Laila Mechbal, directrice générale de Air Arabia Maroc, ainsi que plusieurs élus, hauts responsables des autorités locales et des professionnels du tourisme de la région.