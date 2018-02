Maroc : Après la vague de froid, les cours reprennent

Ces deux dernières semaines, des régions de Drâa-Tafilalet et de Souss-Massa ont été couvertes de neige de manière exceptionnelle / Ph. DR.

Après une rupture due aux conditions météorologiques de ces deux dernières semaines, surtout les chutes de neige, les cours ont repris d’une manière normale dans 865 établissements scolaires, a annoncé lundi le ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Ce chiffre représente plus de 95% des établissements concernés, annonce la même source, qui ajoute que cette reprise a été rendue possible grâce aux efforts de désenclavement et de déneigement dans les régions concernées.

Selon le ministère, les Académies régionales de l’éducation et de la formation (AREF) ont entrepris une série de mesures préventives, notamment en installant des dispositifs de chauffage dans les salles de classe, les internats et en fournissant davantage de couvertures aux internes.

Quant aux directions provinciales, elles prévoient des cours de soutien au profit des élèves concernés, afin de rattraper le retard accumulé à cause de cette interruption de cours.