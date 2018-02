Belgique : L’enfer de Samia battue par son père

Le récit de Samia, originaire de la commune de Farciennes (Région wallonne - Belgique), est édifiant. Fouettée avec un câble électrique, frappée à coups de batte de base-ball, attachée à une chaise et brûlée aux pieds avec un fer à souder, cette jeune fille a vécu l’enfer, rapporte La Libre.

Son calvaire a débuté en 2007, mais ce n’est qu’en septembre 2016 que l’affaire a été révélée, «un peu par la force des choses». En dépit du règlement intérieur de son établissement scolaire, Samia se présentait quotidiennement sous un voile quasi intégral.

C’est lors d’une convocation avec son père que la jeune fille a craqué : son hijab dissimulait en réalité une constellation d’hématomes, des fractures consolidées et des traces de brûlures. «Elle a expliqué que son père l’attachait avec des liens colson et la brûlait avec un fer à souder pour lui faire savoir ce que serait l’enfer si elle s’avisait de pécher», a rapporté le parquet, qui poursuit le couple pour tortures, traitements inhumains et coups.

«Il ciblait surtout la peau entre les orteils et frappait à nouveau dessus pour éviter que les plaies ne cicatrisent. Elle avait les pieds tellement gonflés qu’elle devait porter du 41 alors qu’elle chausse du 37.»

«Le père a appris la naissance de Samia alors qu’il venait de se marier à une autre femme. Il a dû l’assumer et lui a fait payer physiquement et psychologiquement», a conclu le parquet.

Dix-huit ans ont été requis pour le père, contre douze pour la mère, qui aurait tenté mollement de s’interposer au début, avant de fermer les yeux. Elle aurait par ailleurs réclamé des certificats de complaisance à son médecin.