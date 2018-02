Des femmes dénoncent les agressions sexuelles lors du pèlerinage à la Mecque

Le mouvement #MeToo se poursuit… jusqu’à La Mecque, ville sainte de l’islam. Sur Twitter, les témoignages de femmes musulmanes se font de plus en plus nombreux. Elles dénoncent le harcèlement sexuel voire les agressions dont elles disent avoir été victimes, notamment lors du hadj, le pèlerinage à La Mecque, qui rassemble quelque deux millions de pèlerins venus du monde entier chaque année en Arabie saoudite, indique France info.

C’est la journaliste et féministe américano-égytienne Mona Eltahawy qui, lundi 5 février, a lancé le hashtag #MosqueMeToo («#MosquéeMoiAussi»). «J’ai partagé mon expérience d’agression sexuelle pendant le hadj en 1982 alors que j’avais 15 ans dans l’espoir que cela aiderait les femmes musulmanes à briser le silence et le tabou qui entourent leur expérience de harcèlement ou d’agression sexuelle pendant le hadj ou dans des lieux sacrés», écrit-elle sur son compte Twitter, rapporte la BBC.

I have shared my experience of being sexually assaulted during Haj in 1982 when I was 15 in the hope that it will help fellow Muslim women break silence and taboo around their experience of sexual harassment/abuse during Haj/Umra or in sacred spaces. Let’s use #MosqueMeToo https://t.co/uDsZFDolgX — Mona Eltahawy (@monaeltahawy) 6 février 2018

Un témoignage qui en a déclenché d’autres – plus de 6 000 tweets ont été publiés sur le réseau social. «Une de mes amies a subi des attouchements durant le hadj et quand elle a fait des histoires, ses camarades de hadj lui ont demandé de laisser tomber», affirme Farisa Nabila. «Une des raisons pour lesquelles je ne dis jamais : ‘Oui’ quand les gens ont demandé, ‘Voulez-vous aller à La Mecque une fois de plus ?’ Je n'ai jamais été autant harcelée que dans la ville sainte», poursuit la jeune femme.

One of the reasons that I never say "Yes" when people asked, "Do you want to go to Mecca once again?"

I've never been harassed as worse as in the holy city. https://t.co/I6QRLbhjJK — Farisa Nabila (@risanab) 6 février 2018

D’autres femmes, dont les tweets sont plus implicites, évoquent des douleurs intimes : «Je trouve difficile de penser à la omra (le pèlerinage) maintenant, quelque chose qui aurait dû être l’un des meilleurs souvenirs de ma vie et qui aurait dû me rapprocher de Dieu a gâché ma vie», écrit ainsi Mariha Syed.

I find it hard to think about Umrah now, something that should have been one of the best memories in my life and should have brought me closer to God just ruined me #MosqueMeToo — Mariha Syed (@MarihaSyed) 6 février 2018

«Les femmes musulmanes comme toutes les femmes subissent du harcèlement, mais quand cela arrive dans un contexte religieux, on leur demande de se taire pour une cause plus importante qu’elles. C’est à la fois injuste et oppressif», dénonce encore Aisha Sarwari, éditorialiste et féministe.