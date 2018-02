Sport : Trois éco-trail prévus dans la région de Marrakech et Casablanca

Cette course intègre à la fois des objectifs environnementaux et sportifs. DR

Trois éco-trail se dérouleront au lac Lala Takerkoust (près de Marrakech) le 19 février ; à Amizmiz (près de Marrakech également) les 28 et 30 avril ; à Dar Bouazza le 29 septembre prochain, dans des lieux mettant en avant la beauté des paysages du Moyen Atlas et des côtes marocaines, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Cette course intègre à la fois des objectifs environnementaux et sportifs. L’objectif est notamment de réaliser un nettoyage des sites de la région, avec l’aide de volontaires et d’associations écologiques, développer et promouvoir le trail comme un sport à part entière accessible à tous.

Il s’agit, par ailleurs, de promouvoir une activité en pleine nature, respectueuse de son environnement, de sa biodiversité et de son écosystème, et développer des stations trail comprenant des parcours balisés en dehors des évènements.

Les trois trails du lac Lala Takerkoust devraient accueillir environ 1 000 personnes, à l’instar des cinq courses organisées à Amizmiz. Enfin, 1 000 participants sont attendus aux quatre parcours prévus à Dar Bouazza.

Parmi les athlètes qui seront présents, El Morabity Rachid, cinq fois vainqueur du Marathon des Sables, Hammou Moudouji, vainqueur de nombreux trails au Maroc, Hichan Bennani, 7e aux Jeux olympiques sur le 5 000 m et médaille d’or aux Jeux olympiques sur le 10 000 m en 2009, entre autres.