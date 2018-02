Gouvernement : Les ministres du RNI et de l’USFP ont-ils boudé le conseil de gouvernement de ce jeudi ?

Les ministres du RNI a-t-elle boudé la réunion de ce jeudi du conseil du gouvernement ? Une photo parvenue à notre rédaction de la part des services de communication du chef de l’exécutif atteste, en effet, de l’absence des ministres Mohamed Boussaid (Finances), Mohamed Aujjar (Justice), Rachid Talbi Alami (Jeunesse et Sports) et Moulay Hafid Elalamy (Commerce et Industrie).

Ce dernier, en sa qualité de président du comité de candidature du Maroc pour l'organisation du Mondial 2026, devait pourtant présenter aujourd’hui devant les membres du cabinet El Othmani un exposé sur ce dossier. Les ministres des Finances et de la Justice sont au Maroc puisqu'ils ont pris part, ce jeudi, à une rencontre avec le ministre de l’Intérieur et le président du Parquet général, consacrée à l’examen des mesures à prendre contre les contrevenants au code de la route. Quant à Aziz Akhannouch, il est depuis hier à Berlin où il participe à la foire agricole internationale.

La seule représentante du RNI ayant assisté à la réunion de ce matin est la secrétaire d’Etat chargée du Tourisme, Lamia Boutaleb. Du côté de l'USFP, Abdelkrim Benatiq était également présent, mais les deux autres représentants socialistes ont également séché la réunion du conseil de gouvernement.

«Pas de boycott», selon Aziz Rebbah

Ces abscences ont-elles une relation avec les récentes attaques de Benkirane contre le président de la Colombe, Aziz Akhannouch ? Nous avons contacté plusieurs responsables au sein du RNI pour avoir leur version mais sans réel succès.

En revanche, le ministre de l'Energie et des Mines Aziz Rebbah dans des déclarations à Yabiladi, a apporté un démenti aux éventuelles «défections» des ministres du RNI. «Lamia Boutaleb était présente. Quant aux autres ils sont en mission à l’étranger ou ont des engagements concernant la candidature du Maroc à l’organisation de la Coupe du monde 2026». Et d’ajouter que si le RNI voulait réellement boycotter le conseil de gouvernement, il aurait avisé d’abord ses parlementaires.

Les composantes de la majorité gouvernementale se réuniront ce soir. Mais Aziz Rebbah a écarté tout lien avec la pôlémique déclenché par Abdelilah Benkirane. «La réunion de ce soir sera consacrée à la charte de la majorité», a-t-il précisé.