L’ONHYM rejoint Repsol et Shell pour l’exploration de la zone de Tanfit

Le groupe pétrolier espagnol Repsol a signé un accord d’exploration avec la compagnie pétrolière anglo-néerlandaise Shell et l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM), sur la zone de Tanfit, à l’ouest du pays, près de la frontière avec l’Algérie, a indiqué aujourd’hui l’Office marocain dans un communiqué, relayé par l’agence Efe.

Suite aux résultats obtenus lors des travaux d’inspection menés par Shell, celle-ci a rejoint Repsol pour signer un accord conjoint avec l’ONHYM et explorer plus en profondeur le potentiel de cette zone onshore d’une superficie de 9 990 km².

Le groupe pétrolier espagnol sera l’opérateur du projet, où il détient une participation à hauteur de 37,5%, contre une part égale pour la compagnie anglo-néerlandaise. L’ONHYM détient quant à lui les 25% restant.

Repsol est présent au Maroc depuis 2010 à travers ses activités d’exploration et de production d’hydrocarbures, et de vente de lubrifiants. Au 30 juin 2017, la société comptait deux blocs d’exploration dans le royaume, situés dans les bassins du Gharb (offshore), au nord de Rabat, et du Bechar (onshore), dans la région d’Errachidia, soit une superficie nette de 37 331 km².

La compagnie pétrolière détient une participation totale dans le bloc d’Aufouss Boudenib (bassin de Bechar), contre 75% dans le bloc offshore du Gharb.