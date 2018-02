Le Danemark veut interdire le port du voile intégral

Après l’Autriche, la France et la Belgique, le Danemark s’apprête à voter une loi interdisant les vêtements couvrant le visage, dont le niqab et la burqa, indique Associated Press (AP).

S’adressant aux médias, Jakob Ellemann-Jensen, porte-parole du parti libéral à la tête de la coalition de centre-droite qui dirige le pays, souligne que cet avant-projet de loi «ne vise aucune religion en particulier et n’interdit pas le port du hijab, du turban ou de la kippa», rapporte l’agence de presse.

Relayé par l’AFP, un communiqué du ministre de la Justice, Søren Pape Poulsen, précise par ailleurs que le port de vêtements couvrant le visage «n’est pas compatible avec les valeurs de la société danoise et qu’il est irrespectueux vis-à-vis de la société de dissimuler son visage lors d’un échange dans l’espace public».

La date du vote n’est pas encore annoncée, mais ce texte aurait bien des chances d’être approuvé. En effet, une grande partie des députés, opposition sociale-démocrate comprise, se dit prête à voter en faveur de cette loi. Mais avant cela, l’avant-projet doit être examiné par les ONG de défense des droits humains, puis réécrit en fonction de leurs éventuelles remarques.