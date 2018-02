Chronique du Dr Lahna : Houda et la mauvaise prise en charge des fins de grossesses

Dans mon cabinet injab, j’ai reçu Houda, une jeune femme de 26 ans, au terme de sa première grossesse. Houda a fait des études, me parle dans un bon français. Elle a été licenciée de son travail précaire dans un centre d’appel il y a 4 mois et de fait a perdu sa prise en charge maladie et grossesse. L’assurance de son mari ne veut pas prendre en charge son accouchement parce qu’il aurait fallu y être affiliée depuis au moins 6 mois. Voilà comment un couple éduqué et qui travaille peut basculer dans une certaine précarité à cause d’un licenciement abusif.

Les frais d’accouchement dans les cliniques sont exorbitants pour le commun des mortels : ils peuvent varier de 4 000 dirhams en temps normal à 8 000 en cas de césarienne – ce ne sont là que les prix les plus bas. Ce couple ne possède pas ces sommes. Houda est venue me voir il y a trois semaines pour une consultation et m’a dit souhaiter accoucher dans un hôpital public, d’autant qu’en principe les accouchements y sont gratuits. En principe, parce qu’il faudra compter sur le mauvais accueil et le ballottement des femmes à droite et à gauche.

Houda est partie voir trois hôpitaux ; à chaque fois elle a bénéficié seulement d’un examen gynécologique avec des résultats différents. On lui a annoncé que le col était ouvert, puis fermé et on lui a prescrit des antispasmodiques qui calment les mauvaises contractions en lui disant qu’elles étaient censées ouvrir le col. Aucun monitorage ni examen échographique du fœtus n’a été réalisé pour s'enquérir de son état.

Houda est désemparée. La date de la fin du neuvième mois est dans deux jours, et c’est à cette date qu’on doit en principe commencer une surveillance soutenue de la femme et de son fœtus puis réfléchir sur les moyens de déclencher le travail si ce dernier ne survient pas spontanément. Mais aucun rendez-vous n’a été donné à Houda.

Elle voudrait bien aller accoucher dans une structure privée, mais n’en a pas les moyens, ces structures étant connues pour leurs excès des césariennes faciles et par conséquent aux frais plus conséquents. Houda a peur eu égard aux comportements des agents de santé publique et aux écarts des diagnostics qu’elle a eu à subir. En effet, elle a été hospitalisée après sept mois de grossesse avec un diagnostic de rupture de la poche des eaux dans une polyclinique de la CNSS avec mise sous antibiotiques. Bien évidemment, la poche n’était pas rompue, puisque j’ai retrouvé une bonne quantité de liquide amniotique et, si c'était le cas, comment aurait-on pu ne pas suivre de près une rupture prématurée de la poche des eaux avec les risques importants d’infection et de prématurité ? C'est le b.a.-ba de la prise en charge des grossesses dites à risques. Je crois rêver, mais non, je suis au Maroc !

J’écris ces lignes devant mon impuissance à venir en aide à ce genre de femmes enceintes et d’autres qui subissent les affres du système. Un système injuste et malsain qui sacrifie les femmes enceintes et surtout beaucoup de nouveau-nés, puisqu’il ne les surveille pas de façon adéquate avec d’importants risques dans leurs conditions de naissance et leurs avenirs. Je suis effectivement impuissant parce que je ne possède pas de maternité et je n’ai pas accès aux maternités publiques pour y mettre de l’ordre. Tout ce que je fais actuellement est un apprentissage des Techniques d’Obstétrique d’Urgence pour les sages-femmes afin de les sensibiliser sur la noblesse de leur métier, les former à agir avec leurs moyens du bord et faire face à la défaillance du système de santé maternelle publique.

En attendant, je vais essayer de contacter une des sages-femmes que j’ai formées sur Casablanca pour s’occuper de Houda et je suivrai son cas, mais combien y a-t-il de Houda qui errent dans les couloirs des hôpitaux et qui sont très mal prises en charge dans les maternités ? Un nombre incalculable. Alors quand on me parle de programme maternité sans risque, qui n’ont abouti qu’à de très peu de résultats sur le terrain, je réponds qu’il faut commencer par le premier des risques, celui de l’humain qui, au lieu qu’il soit une miséricorde pour son frère (ou sa sœur), s’est adapté au système de la hogra et l’humiliation et est devenu un loup pour son semblable. Pourtant, si vous prenez tous les agents de santé séparément, ils ne sont pas mauvais, et je parle avec expérience. C’est donc une politique de santé maternelle boiteuse qu’il faudrait revoir afin de sauver les femmes enceintes et leurs nouveau-nés.