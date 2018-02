Un Marocain devrait être expulsé d'Espagne pour harcèlement et menaces

Un ressortissant marocain de 34 ans, résidant dans une localité de la Ribera (Communauté forale de Navarre, nord), devrait être expulsé d’Espagne pour des menaces répétées à l’encontre d’un médecin, indique l’édition de Navarre du journal El Español. L’homme est également l’auteur de plusieurs dégâts matériels.

La décision, qui n’est pas encore définitive et fait l’objet d’un appel d’ici 10 jours, mentionne que le trentenaire se rendait «chaque semaine» au cabinet du médecin, à qui il faisait part des problèmes financiers qu’il rencontrait.

Lorsque ce dernier lui a répondu qu’il «ne pouvait rien résoudre», le patient s’est mis à crier violemment, déchirant ses dossiers médicaux, à tel point que le personnel médical a été contrait de solliciter l’assistance de policiers.

Quelques jours plus tard, l’homme est revenu au cabinet, proférant à nouveau des menaces à l’encontre du praticien : «Vous, vous êtes tranquilles, mais Dieu rendra bientôt justice !» D’autres tentatives d’intimidation ont suivi les jours suivants : «Je vais mourir et vous allez venir avec moi», a-t-il lancé au professionnel de santé.

Plus tard, l’homme s’était déplacé dans un autre centre de santé, où il avait agressé la responsable administrative et frappé contre les murs et les portes. La décision de justice mentionne également qu’il possédait déjà un casier judiciaire suite à l’agression d’un agent de la garde civile lors d’une altercation.

Initialement condamné à 1 an et 7 mois de prison, il fait finalement l’objet d’une procédure d’expulsion du pays avec l’interdiction d’y retourner pendant les cinq prochaines années.