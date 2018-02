Mohamed Metalsi décoré par le Conseil de l’ordre français des Arts et des Lettres

Mohamed Metlasi entouré de Chérif Khaznadar, président de la Maison des Cultures du Monde et du Centre français du patrimoine culturel immatériel et de Chakib Benmoussa, ambassadeur du Maroc en France, 5 février 2017 / Ph. Fondation Maison du Maroc

Mohamed Metalsi, doyen de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de l’université Euromed de Fès et ancien directeur des Actions culturelles à l’Institut du Monde Arabe (IMA), a été décoré, lundi soir à Paris, des insignes d’Officier dans l’ordre français des Arts et des Lettres.

La remise de cette distinction a eu lieu lors d’une cérémonie à l’Ambassade du Maroc en France. Elle a rassemblé des plusieurs personnalités du monde culturel et académique.

En remettant cette distinction à l’intellectuel et urbaniste marocain, Chérif Khaznadar, président de la Maison des Cultures du Monde et du Centre français du patrimoine culturel immatériel, a indiqué qu’il s’agissait de marquer la contrbution et l’engagement de Metlasi en faveur de la culture.

En effet, Mohamed Metalsi est le fondateur des «Jeudis de l’IMA» en 1989, ainsi que des «Musicales de l’Institut du monde arabe» en 1993. Par ailleurs, il est membre de plusieurs comités rédactionnels de revues culturelles européennes, notamment le magazine Qantara (IMA) et la Revue internationale, Centro de documentation musical d’Andalusia (Séville). Il est également expert auprès de l’UNESCO sur le patrimoine et auteur de plusieurs ouvrages consacrée à l’art.

Mohamed Metlasi a été le directeur des actions culturelles de l’IMA de 1984 à 2015, date à laquelle il est rentré au Maroc en tant que doyen de la Faculté Sciences Humaines et Sociales de l’université Euromed de Fès. Cette reconnaissance s’ajoute à la décoration de Metalsi, en mars 2000, par le roi Mohammed VI du Wissam Al-Moukafaâ Al-watania.