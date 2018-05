Six laboratoires d’idées marocains dans le classement mondial des think tank

Le Lauder Institute de l’Université de Pennsylvanie a publié, le 31 janvier, la 11e édition du Global Go-To Think Tanks Index 2017, classement mondial des think tank. Environ 3 750 experts de plusieurs pays ont contribué à l’élaboration de ce palmarès, notamment des journalistes, des décideurs, des chercheurs et des donateurs. Au total, 7 815 instituts répartis à travers le monde ont été retenus.

Sur les 90 laboratoires d’idées répertoriés pour la région MENA, six sont marocains : L’OCP Policy Center (9e), le Centre d’études et de recherches en sciences sociales (13e), l’Institut royal des études stratégiques (21e), l’Institut marocain des relations internationales (45e), l’Institut Amadeus (46e) et le Groupe de recherche et d’études sur la Méditerranée (78e).

Le classement de la région MENA est dominé par le Centre des études stratégiques (Jordanie) arrivé à la première place, suivi de l’Institut de recherche en sécurité nationale (Israël), le Carnegie Middle East Center (Liban), le Centre des études stratégiques et politiques d’Al Ahram (Egypte), puis le Centre des études d’Al Jazeera (Qatar).

Deux think tank marocains sortent du lot

A l’échelle mondiale, l’OCP Policy Center se distingue dans trois catégories. Il figure à la 48e place sur les 55 meilleurs think tank spécialisés dans l’énergie, à la 55e sur les 75 sélectionnés en matière de collaboration et d’échanges avec d’autres instituts, et à la 15e sur 66 pour l’organisation des meilleures conférences.

Le Centre d’études et de recherches en sciences sociales (CERSS) est lui aussi mentionné à plusieurs reprises. Ainsi, il se classe 28e sur 55 dans la catégorie des think tank spécialisés dans la santé domestique (qualité de l’air dans un lieu clos), 24e sur 35 en termes de réflexion sur les politiques de santé mondiales et 30e sur 90 pour les meilleures campagnes de sensibilisation.

Pour rappel, l’OCP Policy Center «a pour mission la promotion du partage de connaissances et la contribution à une réflexion enrichie sur les questions économiques et les relations internationales», comme indiqué sur son site. Il aborde ces recherches à travers «une perspective du Sud sur les questions critiques et les grands enjeux stratégiques régionaux et mondiaux auxquels sont confrontés les pays en développement et émergents».

Le CERSS, quant à lui, a été créé en 1993 par un petit groupe de chercheurs indépendants. Il effectue des études, des enquêtes académiques et de terrain dans les domaines de la réflexion stratégique, de l’évaluation des politiques publiques, du suivi et du monitoring des facteurs d’évaluation de la démocratie, des libertés publiques et du développement humain, social et territorial.