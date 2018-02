L’ONSSA dément la présence de produits toxiques dans le thé

Le thé en vente sur le marché marocain contiendrait-il trop de pesticides ? Selon une enquête du magazine 60 millions de consommateurs, datée de novembre 2017, la revue scientifique cite des marques dont certaines sont vendues au Maroc (Lipton, Auchant, Kusmi Tea) et qui contiendraient jusqu’à «17 pesticides par sachet».

Trois mois après cette annonce, l’information est relayée par Le360 via Al Massae, ajoutant même que l’Office national de sécurité sanitaire et des produits alimentaire (ONSSA) aurait alerté sur la présence de ces produits. En réaction, l’Office a publié un communiqué ce lundi, où il dément avoir mis en garde sur la présence de substances toxiques dans les thés commercialisés au Maroc.

Plus loin, l’ONSSA affirme contrôler tous les produits alimentaires en provenance de l’étranger. Des contrôles qui «permettent de s’assurer que les thés importés sont conformes aux normes nationales et internationales et présentent les garanties sanitaires nécessaires», selon le communiqué.

L’office précise également que tout produit non-conforme est refoulé, rassurant ainsi les consommateurs «sur la qualité et la sécurité sanitaire du thé importé et distribué par les établissements autorisés».

Dans son étude, 60 millions de consommateurs soulignait avoir «analysé seize thés noirs et dix thés verts», relevant une forte quantité de pesticides, voire «la présence de métaux réputés nocifs pour la santé, tels l’arsenic ou le mercure».