Italie : Un souverainiste raciste ouvre le feu sur des migrants

A Macerata (est de l’Italie), une fusillade a visé samedi six personnes d’origine africaine, rapportent l’AFP et Reuters. Romano Carancini, maire de la ville, a déclaré à la presse que toutes les victimes étaient «de couleur» et se trouvaient dans un état critique.

En effet, les personnes visées, dont une femme, sont originaires du Mali, du Ghana et du Nigeria, selon l’agence de presse italienne AGI. Celle-ci indique, par ailleurs, que des bureaux du Parti démocrate ont également été visés par les tirs.

L’homme de 28 ans, soupçonné d’avoir perpétré l’attaque à partir d’une voiture, a aussitôt été arrêté par la police. Sans opposer de résistance, il a été sorti du véhicule en portant un drapeau italien sur les épaules. Le crâne rasé, il aurait clamé «L’Italie aux Italiens» au moment de son arrestation, selon la même source. Un pistolet a été trouvé sur lui.

De son côté, le ministre italien de l’Intérieur, Marco Minniti, a déclaré samedi soir que la fusillade était motivée par des idées d’«extrémisme de droite, avec des références claires au fascisme et au nazisme». Il a également indiqué que la fusillade était «certainement préparée à l’avance», ajoutant que «le seul lien entre les victimes était la couleur de leur peau».

Dans ce sens, les médias italiens rappellent que le suspect a été candidat à des élections locales en 2017, «sous les couleur de la Ligue du nord, un parti souverainiste et anti-immigration», proche du Front national français.