Une initiative marocaine pour les réfugiés récompensée à Washington

Hala Cherradi, initiatrice du projet Don't Be Silent Berlin

Porté par l’étudiante marocaine Hala Cherradi ainsi que ses camarades de la Design Akademie de Berlin, le projet «Don’t Be Silent Berlin» a remporté mercredi le prix «Peer To Peer : Facebook Global Digital Challenge» à Washington. Celui-ci récompense les initiatives estudiantines luttant contre les discours de haine et d’extrémismes.

Quant au concept de Hala Cherradi, il a pour but de sensibiliser contre la haine anti-réfugiés en fédérant la «majorité silencieuse», qui ne partage pas ces opinions stigmatisantes, voire xénophobes. A cet effet, Hala a écrit, réalisé et coproduit avec son collègue David Callamand des vidéos intitulées «Face the truth», où sont mis en avant des cas de réussite de réfugiés en Allemagne.

Plus globalement, «Don’t Be Silent Berlin» part aussi à la rencontre des jeunes de 18 à 30 ans, pour les inciter à prendre la parole et à réagir contre les discours de haine dirigés contre les migrants en Allemagne, notamment sur les réseaux sociaux.

Ce projet a été en lice aux côtés de trois autres, portés par des étudiants d’universités du Liban, du Brésil et du Bangladesh.