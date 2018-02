Un Gala du rire pour réinsérer les enfants en situation de rue

Venir en aide aux enfants en situation de rue, tout en leur redonnant le sourire. C’est le défi que relève l’association KeepSmiling depuis sa création en 2005. Dans le cadre de ses actions, l’ONG organise les 9 et 10 février la 10e édition du Gala rire solidaire. Les deux soirées sont prévues à partir de 19h30, à l’espace Reuilly dans le 12e arrondissement de Paris.

Cette 10e édition est placée sous le signe de la diversité. Ainsi sont attendus sur scène des artistes de différents horizons, dont Les Inqualifiables, Lachen Lupin, Narrimane Benaïssa, Tahar Lazrak (Oualas), Haytam Miftah, Zouhair Zair, El Mehdi Chehab, Abdelfettah Jawadi, Oussama Ramzi, Haroun, Nariman, Oussama Benjelloun, Anas de Nazareth et bien d’autres.

A travers cet évènement, l’idée de KeepSmiling est de s’associer aux artistes, aux partenaires et au grand public, afin de lever des fonds pour développer les actions de l’ONG. En effet, l’intégralité des entrées du Gala du rire est reversée à l’association KeepSmiling Maroc, pour venir en aide aux enfants errant dans les rues à Marrakech.

«Actuellement notre besoin annuel s’élève à 25 000 euros minimum, qui nous permet de maintenir notre dispositif qui accueille tous les jours des enfants en situation de rue, afin de leur offrir des services de premières nécessités (restauration, hygiène et santé). Ils bénéficient aussi d’accompagnement personnalisé grâce à des éducateurs spécialisés», indique l’association dans un communiqué.

Pour le président fondateur de KeepSmiling, Zakaria Belamri, il s’agit surtout de «préserver le centre de réinsertion scolaire et sociale que [KeepSmiling] a mis en place à Marrakech et qui symbolise une lueur d’espoir pour des centaines d’enfants», avec qui l’ONG travaille quotidiennement pour les réinsérer socialement, dans leurs familles et à l’école.