Merja de Fouwarate (Kénitra) et Sebkhat Imlili (Dakhla) inscrits sur la liste Ramsar

Merja de Fouwarate, relevant de la municipalité de Kénitra, et Sebkhat Imlili (province de Dakhla) ont été récemment inscrits sur la liste Ramsar des zones humides d'importance internationale.

L'inscription de Merja de Fouwarate et de Sebkhat Imlili, qui a eu lieu le 12 janvier, porte à 26 le nombre de sites marocains figurant dans la liste Ramsar des zones humides d'importance internationale, avec une superficie totale de 274.286 hectares.

A cette occasion, le Haut-commissaire aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification, Abdeladim El Hafi, a procédé à la remise des certificats de classification de ces deux sites sur la liste des zones humides d'importance internationale aux représentants de la municipalité de Kénitra et du conseil provincial de Dakhla, jeudi à Kénitra, lors d'une cérémonie organisée en célébration de la Journée mondiale des zones humides.

Dans une déclaration à la presse, M. El Hafi a fait savoir que l'ambition à l'horizon 2024 est d'atteindre le nombre de 30 sites inscrits sur la liste des zones humides d'importance internationale, rappelant que le Maroc est passé de 4 sites "Ramsar" en 2000 à plus de 24 zones humides d’importance internationale en 2015, dans le cadre de la stratégie nationale des zones humides 2015-2024.

La Liste des zones humides d'importance internationale a été établie conformément à la Convention sur les zones humides (Ramsar 1971). Le Maroc a ratifié la convention Ramsar en 1980.