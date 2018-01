Maroc : Trois acteurs de la presse et la publicité appellent à supprimer la «taxe écran»

Le GAM, la FMEJ et l’UACC estiment que la «taxe écran» va freiner le développement de l’activité publicitaire / Ph. DR.

La Fédération marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ), le Groupement des annonceurs du Maroc (GAM) et l’Union des agences conseil en communication (UACC) appellent, dans un communiqué, à la suppression de la «taxe écran».

«La nouvelle Loi de Finances est en effet venue modifier et compléter les articles 251-B, 254 et 183-B du Code général des impôts de manière à élargir la notion d’annonces publicitaires sur écran à l’ensemble des annonces diffusées sur tous types d’écrans numériques. Ainsi, les publicités diffusées sur les écrans publicitaires LED, les écrans d’ordinateurs, de téléphones, tablettes, etc. sont désormais concernés par cette taxe», soulignent dans leur communiqué les trois entités.

Celles-ci dénonce une mesure «prise sans consultation préalable des acteurs directement concernés», freinant le développement de l’activité publicitaire et mettant en péril «une économie encore fragile».

«Alors que nous militions pour la suppression de cette taxe qui s’appliquait à la publicité sur la télévision et le cinéma, nous avons été surpris de voir son champ d’application élargi avec les dispositions de la nouvelle Loi de Finances», regrette Mounir Jazouli, président du GAM.

Même position du côté des acteurs de la presse, considérant l’impact négatif de cette taxe sur le développement de la presse, qui entame à peine sa transition numérique. «La transformation digitale de la presse au Maroc est complexe, en l’absence d’un modèle économique pérenne, et sera impactée de plein fouet par cette nouvelle taxe», témoigne Noureddine Miftah, président de la FMEJ.