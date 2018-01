Laâyoune : Un individu arrêté pour un lien présumé avec l’homicide d’un enseignant

Le service préfectoral de la police judiciaire de Laâyoune, en coordination avec la Brigade de la police judiciaire d’Essmara, et sur la base d’informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), a arrêté un individu, ayant des antécédents judiciaires, soupçonné de lien présumé avec un homicide volontaire qui avait coûté la vie à un enseignant du secondaire.

Les services de police d’Essmara avaient découvert, vendredi après-midi, le cadavre du défunt attaché au niveau du siège-arrière de sa propre voiture et portant des blessures graves, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Les investigations ont permis d’appréhender un individu, âgé de 27 ans, en flagrant délit de détention de biens appartenant à la victime et de le présenter devant le parquet compétent, lundi 29 janvier, précise la DGSN. Les recherches ont débouché également sur l’arrestation du deuxième mis en cause, soupçonné de lien présumé avec cet acte criminel. Cet individu a été placé en garde à vue pour déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire.

Les perquisitions se poursuivent en vue de saisir toute preuve ou indice relatifs à ce crime, signale la DGSN. La police judiciaire procède à d'intenses investigations et enquêtes techniques sur le terrain afin d'arrêter un troisième individu, soupçonné d’être le principal acteur ayant participé l’exécution de ce crime.