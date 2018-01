Nouveau régime de change : Le Maroc est sur la bonne voie, selon le FMI

Jihad Azour, ex-ministre des Finances et directeur du FMI pour la zone MENA. /Ph: Victor Besa - The National

Le nouveau régime de change du Maroc «s’inscrit dans la bonne direction» et pourrait faire du pays une destination attrayante pour les investisseurs et un hub africain, a déclaré Jihad Azour, directeur du Fonds monétaire international (FMI) pour le Moyen Orient et l’Asie centrale, lors d’une conférence tenue à Marrakech, d’après l’agence Reuters.

Ce dernier a indiqué que la décision du royaume «permet au Maroc d’être plus attractif pour les investisseurs et de jouer pleinement son rôle de centre financier régional, notamment avec son ambition de servir l’Afrique en termes de services financiers». La levée de la plupart des subventions sur les carburants ainsi que d’autres réformes ont permis au royaume d’atteindre une croissance à 4,5% en 2017.

Jihad Azour s’attend à ce que la croissance économique du Maroc soit positive cette année. Le pays prévoit par ailleurs un ralentissement de la croissance du PIB à 2,8% pour 2018. De plus, le responsable a salué les récentes réformes adoptées par le Maroc, insistant sur le fait que ce dernier fait partie des «pays de la région qui sont très avancés dans leurs réformes».

Renforcer le cadre de la politique financière

Vendredi 12 janvier, le ministère de l’Economie et des finances, après consultation de Bank Al-Maghrib, a décidé d’adopter un nouveau régime de taux de change fortement recommandé par le FMI. Quelques jours après cette annonce, l’organisation financière internationale, dont le siège est à Washington, a déclaré que cette décision devrait contribuer à améliorer davantage la position extérieure du pays, renforcer la capacité de l’économie, absorber les chocs et préserver sa compétitivité extérieure.

Avec ce nouveau régime de change, la parité du dirham sera déterminée par rapport à un cours central fixé par Bank Al-Maghrib sur la base d’un panier de devises composé de l’euro et du dollar américain, à hauteur respectivement de 60% et 40%.

«L’adoption de la loi sur les banques centrales et les efforts continus pour renforcer les capacités de surveillance, conformément aux recommandations du Programme d’évaluation du secteur financier, aideront à renforcer le cadre de la politique financière», a déclaré Mitsuhiro Furusawa, directeur général adjoint du FMI, lors d’une conférence à Washington.

Quelques jours auparavant, le conseil d’administration du FMI avait achevé la troisième et dernière révision de l’accord sur les lignes de précaution et de liquidité (PLL) pour le Maroc. L’accord soutient le programme de réformes économiques des autorités visant à reconstituer les tampons conjoncturels budgétaires et à promouvoir une croissance plus forte et inclusive.