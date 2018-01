Berlin : Une étudiante marocaine milite en faveur des réfugiés

Arrivée à Berlin en 2016, l’étudiante marocaine Hala Cherradi a découvert son engouement pour les questions migratoires en travaillant sur des projets de films documentaires. En filigrane, elle s’est de plus en plus impliquée dans une campagne contre le discours de haine hostile aux réfugiés.

C’est ainsi qu’avec ses camarades, étudiants en marketing communication et strategic design à la Design Akademie de Berlin, Hala Cherradi a lancé le projet «Don’t Be Silent Berlin», afin d’inciter les Allemands opposés aux campagnes de dénigrement des migrants à unir leurs voix en faveur des réfugiés.

«Nous avons travaillé dur pendant la campagne pour élaborer et mettre au point des outils de communication puissants et émouvants, a déclaré l’étudiante à l’agence MAP. Nous voulions montrer aux gens avec quelle facilité et simplicité ils peuvent contrer les messages de haine. Un simple commentaire encourageant peut faire la différence.»

Par ailleurs, Hala souligne que l’objectif de cette campagne «n’est pas d’attaquer ou de ridiculiser les ‘haters’, mais plutôt de saisir cette opportunité pour sensibiliser la majorité silencieuse et pousser les gens à réagir face à ces violences verbales et écrites».

C’est pour cette raison que l’initiative «Don’t Be Silent Berlin» s’adresse plus spécifiquement aux jeunes de 18 à 30 ans, afin de les sensibiliser et les inciter à réagir contre les discours de haine. Dans ce sens, Hala a écrit, réalisé et coproduit avec son collègue David Callamand des vidéos intitulées «Face the truth», où sont mis en avant des cas de réussite de réfugiés en Allemagne.

Aujourd’hui, le projet «Don’t Be Silent Berlin» est sélectionné aux côtés de trois autres élaborés dans des universités du Liban, du Brésil et du Bangladesh, comme finaliste du «Peer To Peer : Facebook Global Digital Challenge». Celui-ci récompense les initiatives estudiantines luttant contre les discours de haine et d’extrémismes. La remise des prix est prévue le 31 janvier à Washington.