Le ministère de l’Agriculture lance une stratégie de développement de la forêt

Le ministère de l’Agriculture et de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts a annoncé, hier dans un communiqué, la préparation d’une stratégie de développement de la forêt au Maroc.

Une réunion présidée par Aziz Akhannouch, ministre de l’Agriculture, à Rabat en présence de Hammou Ouhalli, secrétaire d’Etat au Développement rural et des directeurs centraux et régionaux du secteur des eaux et forêts, a marqué le lancement effectif de la préparation d’une stratégie ambitieuse visant à repenser le secteur de la forêt au Maroc et à définir la meilleure vision pour sa valorisation.

Les travaux lancés devraient aboutir, avant la fin de l’année, à la définition d’une stratégie globale de développement de la forêt au Maroc, dont le potentiel est riche et plein d’opportunité sur les plan social, économique et environnemental, ajoute le ministère.

Pour rappel, en 2015, le Haut-commissaire aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification, Abdeladim El Hafi, avait annoncé la replantation de 500 000 hectares de forêt entre 2015 et 2024. Au total, 400 000 hectares de forêt ont été reboisés au cours des neuf dernières années, alors que la superficie des forêts a augmenté de 2% entre 2000 et 2010, soit 116 000 hectares, avait-il fait savoir.