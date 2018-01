Un observatoire au Maroc pour mieux gérer les migrations africaines ?

Le Maroc a proposé, hier à Addis-Abeba, la mise en œuvre d’un agenda africain pour l’immigration, incluant comme principale mesure la création d’un observatoire africain de la migration, dont le siège serait implanté dans le pays, indique l’agence Efe.

Mohammed VI a annoncé cette initiative lors du 30e Sommet de l’Union africaine, tenu à Addis-Abeba les 28 et 29 janvier, dans un discours lu par le chef du gouvernement, Saâdeddine El Othmani, le roi n’étant pas présent dans la capitale éthiopienne. Cet observatoire aurait pour mission de développer l’échange d’information entre les pays africains, dans l’objectif de «favoriser une gestion contrôlée des flux migratoires».

Par ailleurs, le roi a rappelé que les mouvements migratoires africains étaient fondamentalement «intercontinentaux», 80% des migrants ne sortant pas du continent. Quatre sur cinq demeurent effectivement en Afrique. De plus, Mohammed VI a estimé que l’immigration ne représentait pas une menace économique pour les pays récepteurs, 85% des revenus des expatriés restant précisément dans leur pays d’accueil. A l’échelle mondiale, ce phénomène représente moins de 14% de la population.

Avec cette initiative, le Maroc veut privilégier une approche «afrocentrée», fondée sur la coordination entre les différents gouvernements. L’agenda proposé par le royaume ne sera pas strictement contraignant d’un point de vue juridique, et doit avant tout être compris comme une «source d’inspiration». Le travail de cet observatoire serait basé sur le triptyque «comprendre, anticiper et agir», a encore défendu le monarque, relayé par la MAP. A cet effet, un poste d’envoyé spécial de l’UA chargé de la migration serait créé pour coordonner les politiques de l’Union dans ce domaine.

Des «vérités infondées»

Les 29 et 30 novembre 2017, alors qu’Abidjan accueillait le Sommet Union africaine-Union européenne, le roi Mohammed VI avait corrigé certaines «vérités infondées» sur les migrants et la migration africaine. Il avait ainsi fustigé les préjugés qui associent migration aux trafics de drogue et d’êtres humains, voire aux méfaits des changements climatiques : «En somme, à notre époque, dans l’imaginaire collectif, l’immigration est associée aux fléaux de la pauvreté, de la précarité, de l’instabilité et même de la mort.»

Pour rappel, le Maroc accueillera en décembre 2018 la Conférence intergouvernementale chargée d’adopter le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, «lors de laquelle seraient examinées en particulier les nouvelles actions et orientations stratégiques à définir s’agissant de gérer la dynamique évolutive des migrations», a rappelé le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, le 11 janvier dernier à New York, lors de la présentation de son rapport sur les migrations.