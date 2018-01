Réforme de l’Education islamique : Le réquisitoire du groupe des députés du PJD

De nouveau, le PJD tire à boulets rouges sur la réforme de l’éducation islamique. Ce lundi à la Chambre des représentants, Mohamed El Othmani a dressé un réquisitoire contre la révision des manuels scolaires de la discipline en vigueur depuis la saison 2016-2017.

Les griefs du député d’Oujda ont porté sur l’ «improvisation» de la réforme, décidée uniquement pour «satisfaire l’autre au détriment de notre identité et nos valeurs», a-t-il dénoncé.

Devant les députés, le ministre de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur, Said Amzazi, a rappelé que la vision avait été approuvée par le conseil des ministres du 6 février 2016 tenue à Laâyoune. Et d’ajouter que sur instructions du roi Mohammed VI, une commission composée d’Oulémas et de hauts cadres du ministère avaient conjointement préparé la réforme.