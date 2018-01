La technologie indienne pour lutter contre la pauvreté au Maroc ?

Le modèle indien a décidément la cote auprès des responsables marocains. Le gouvernement prépare en effet un plan pour mettre fin aux subventions des produits de première nécessité, et ainsi transiter vers un modèle de lutte contre la pauvreté, inspiré du système d’identification biométrique mis en œuvre en Inde, d’après l’agence Efe.

A l’heure actuelle, l’Etat paye le tiers du prix d’un kilo de sucre, contre 60 dirhams sur les 100 facturés pour une bouteille de gaz, en plus de subventions sur la farine pour la fabrication du pain et, dans certaines régions, sur la semoule de couscous. Cette année, les subventions sur le trio farine-sucre-gaz devraient coûter à l’Etat 13 milliards de dirhams, un chiffre en hausse ces dernières années en raison de l’augmentation mondiale du prix des hydrocarbures. En 2015, le Parti de la justice et du développement (PJD), profitant des tendances baissières des prix du pétrole, avait amorcé la décompensation de ces trois produits dans l’objectif de réduire le déficit de l’Etat de moitié, sans toutefois provoquer de remous auprès de la population, rappelle l’agence Efe.

Une carte tout en un…

Désormais, souligne Lahcen Daoudi, le défi est de réunir tous les services d’assistance tels que les subventions sur les produits de consommation courante, l’aide financière aux veuves et aux étudiants, les programmes d’aide scolaire ou le régime d’assistance médicale gratuite pour les indigents (Ramed), à travers un seul paiement qui sera reversé aux plus pauvres en fonction de leurs besoins. Le Maroc veut «adapter aux réalités marocaines» le principe des «fiches électroniques» tel qu’il est appliqué en Inde, précise Lahcen Daoudi, à travers le système Addhar, qui permet d’identifier la population sans avoir besoin de carte d'identité.

Concrètement, il s’agit de cartes renfermant des données biométriques identifiables grâce aux empreintes digitales ou à l’iris. Attribuées aux familles qui en feront la demande, elles contiennent les informations nécessaires pour évaluer le niveau de pauvreté de ces dernières. Dans la pratique, l’usager pourra se rendre dans un commerce de quartier quelconque, à condition que celui-ci soit muni d’un lecteur de carte, et acheter des produits de consommation basique à un prix subventionné. Ainsi, les marchandises bon marché ne bénéficieront plus aux mieux lotis, mais à ceux qui en auront réellement besoin.

…mais quelques défaillances

Ce modèle, dont la technologie – à bas prix, selon Lahcen Daoudi – sera installée courant 2019, devrait être opérationnel en 2020, promet le ministre. Il fait également savoir que le gouvernement recevra une aide financière et technique de l’Union européenne, du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), de l’Unicef et de la Banque mondiale. Des institutions avec lesquelles les autorités marocaines se réunissent fréquemment pour parfaire les détails de ce projet, précise Efe.

Si l’ensemble du gouvernement s’accorde sur la philosophie de ce plan et le modèle indien, encore faudra-t-il parvenir à un consensus sur la masse monétaire qui sera consacrée à ce service d’assistance… qui ne fait pourtant pas l’unanimité en Inde. Le 4 janvier dernier, le quotidien indien The Tribune a publié une enquête prouvant que le système Aadhaar est vulnérable, rapporte le Desk. Le journal est parvenu à démontrer qu’il était possible d’avoir accès aux informations démographiques de près de 1,2 milliard d’Indiens inscrits à Aadhaar simplement en pénétrant le système avec le numéro unique à 12 chiffres d’une personne.

C’est sans compter une seconde investigation menée par le site d’information indien The Quint, révélant que n’importe peut créer un compte d’administrateur lui permettant d’accéder à la base de données Aadhaar, à condition d’être invité par un administrateur existant.