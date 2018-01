Opération Grand froid : La Fondation Mohammed V pour la solidarité achève sa première vague d’intervention

La Fondation Mohammed V pour la solidarité vient d’achever sa première vague d’intervention humanitaire Grand froid. La dernière étape a eu lieu à Chichaoua. Au total, 40 500 familles ont bénéficié de l’assistance et du soutien en denrées alimentaires et couvertures, indique la Fondation dans un communiqué de presse.

Pendant 18 jours, ses équipes ont été déployées sur 14 provinces et plus de 100 points de distribution (plus de 500 douars). Le but de cette intervention humanitaire est de désenclaver les régions montagneuses, réduire l’impact du froid et distribuer le kit «grand froid». Ce dernier contient 10 kg de farine, 5 kg de riz, 5 litres d’huile, 1,2 kg de lait en poudre, 500 grammes de thé, 500 grammes de sucre et des couvertures.

Les familles bénéficiant de cette aide vivent dans la précarité, manquant d'accès aux ressources. Elles sont installées dans des douars à plus de 1 300 mètres d’altitude.

«La Fondation reste mobilisée pour intervenir en faveur des populations démunies touchées par le froid», conclut la même source.