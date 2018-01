La plus jeune alpiniste à graver le sommet du Kilimandjaro est marocaine

Du haut de ses 23 ans, Samia Haimoura, lauréate de l’Université Al Akhawayn à Ifrane (promotion 2017) a escaladé avec succès le sommet du Kilimandjaro (5895m) en Tanzanie. Elle devient la plus jeune marocaine à avoir gravi le plus haut sommet d’Afrique, apprend-on dans un communiqué.

Le périple s’est fait en plusieurs étapes et a duré sept jours. Passionnée de sport extrême, la jeune femme a été sponsorisée par l'université Al Akhawayn, accompagnée d’une équipe de porteurs, de cuisiniers et de guides. «Cette expérience m’a appris à être reconnaissante pour les choses les plus simples», a-t-elle soulignée, une fois son objectif atteint.

«Tout a commencé avec beaucoup d’excitation, enchaîne-t-elle. Ça s’est achevé avec un grand sentiment d’accomplissement et d’autosatisfaction. Cependant, les étapes les plus importantes, celles dont nous parlons rarement, sont celles qui se trouvent entre le début et la fin».

Ce n’est pas pour autant que Samia Haimoura choisit le repos. Les deux prochaines années seront jalonnées de nouveaux challenges qu’elle est déterminée à lever. Ainsi, elle prévoit de gravir cinq autres sommets : Le Mont Elbrouz en Europe, le Mont Denali en Amérique du Nord, le Mont Aconcagua en Amérique du Sud, le Mont Vinson en Antarctique et le Mont Kosciusko en Australie.