Ahmed Taoufiq à Ramallah en Février, annonce l’ambassadeur palestinien à Rabat

Le ministre Ahmed Taoufiq devrait se rendre à Ramallah courant février. C’est du moins ce qu’a affirmé l’ambassadeur de Palestine à Rabat, hier dans des déclarations à une radio palestinienne, rapportées ensuite par des médias arabes.

Au cours de son déplacement, le titulaire du département des Affaires islamiques devrait proclamer «Al Qods capitale de la jeunesse musulmane à la place de Fès», a souligné Jamal Echoubaki.

Une annonce à prendre avec des pincettes. Et pour cause, le 3 août dernier à Istanbul, le ministre palestinien de la Jeunesse et des Sports, Jebril Erjoub, et le président du "Forum de la jeunesse du congrès islamique du dialogue et de la coopération", Alchad Iskandarov, avaient signé le protocole proclamant la ville sainte, capitale de la jeunesse musulmane en 2018.

C’était donc bien avant la décision controversée du président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem, capitale d’Israël, et d’y transférer l’ambassade de son pays.