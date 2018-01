Fake news : De la nécessité de l’éducation aux médias pour tous [Edito]

De Casablanca à Rio, de Pékin à New York, les fake news sont en train d’envahir le monde, en sapant les fondements institutionnels de nos sociétés et ce qui reste de crédibilité aux médias. Si le phénomène est vieux comme le monde, les fausses informations ont désormais un pouvoir démultiplié par la viralité des réseaux sociaux.

Il suffit d’une étincelle, d’un vieux mégot mal éteint pour que le feu embrase toute la forêt. Dès lors, il est souvent difficile d’éteindre l’incendie. Parfois, cela aboutit à des situations des plus cocasses. C’était le cas il y a quelques jours avec ce démenti collector du ministère de l’Intérieur marocain concernant une photo ayant circulé sur les réseaux sociaux, médias électroniques et presse papier, montrant un homme tétant les mamelles d’une chienne errante, prétendument dans la région de Tiznit.

Prévenir ou guérir un cancer en stade final ?

Dans pareille situation, la communication de crise a ses limites. Comment guérir un cancer avec métastases quand on a que de l’aspirine en pharmacie ? Prendre le mal à la racine, il faut prévenir plutôt que guérir, diraient nos anciens. Dans la société faite d’infobésité et d’accélération du temps de l’information, les anciennes digues ne sont plus suffisantes pour contenir le tsunami. Les médias sérieux sont, pour la plupart, bien trop mal en point pour contenir le flot de fausses informations. Le fact-checking est intéressant mais ressemble plus à une rustine qu’au barrage Al Wahda.

Seule solution : mettre à disposition du plus grand nombre, les outils et les techniques pour vérifier une information. Quand une nuée de fake news vient saper les fondements de nos sociétés, il faut armer les citoyens. Vigilance, recoupement de l’information, techniques d’utilisation des moteurs de recherche, contextualisation, crédibilité d’une source... Tout ceci doit faire partie des fondamentaux de notre système éducatif, et non des compétences réservées aux seules formations pour journalistes.

Replacer le journaliste au service des citoyens

«Mais l’école publique marocaine ne parvient même pas à transmettre les savoirs fondamentaux, comment voulez-vous enseigner les techniques journalistiques à des élèves ?», objecteront beaucoup d’entre-vous. Bien que notre système éducatif soit exsangue, rien ne nous empêche d’imaginer des solutions originales. A commencer par mettre à contribution les entreprises de presse et les journalistes pour sensibiliser les élèves à la vérification de l’information.

D’ailleurs, beaucoup de ces médias reçoivent des subventions publiques pour la préservation de la pluralité de la presse au Maroc. Ne peut-on pas imaginer, en contrepartie de cet argent public octroyé, l’engagement du patron de presse à accorder une journée payée à chacun de ses journalistes pour une formation dans les écoles publiques de leur choix ? Une sorte de service civil dans le cadre d’une journée citoyenne qu’on pourrait initier lors d’une date symbolique comme le 3 mai, par exemple.

En plus d’éveiller nos enfants à l’esprit critique et à la vigilance citoyenne, cette initiative peu coûteuse aurait le mérite de redonner du sens au métier de journaliste, trop souvent assimilé à une secrétaire au service du pouvoir politique ou économique. Celui qui, autrefois, se voulait comme la vigie du peuple pourrait ainsi devenir le formateur d’une armée de vigies.

L’Etat doit évidemment prendre conscience du danger que représente la rapidité de dissémination des fausses informations. Que la menace vienne de l’intérieur ou de l’extérieur du pays, elle a désormais la capacité d’influer sur une élection ou déclencher des révoltes populaires. Le contrôle - voire la manipulation - de l’information n’est plus le seul privilège du pouvoir central. Dans ce changement de paradigme, il faut donc accepter de voire évoluer l’esprit critique de nos concitoyens. Qu’ils deviennent des adultes conscients et responsables et non d’éternels mineurs biberonnés à la fabrique du consentement.