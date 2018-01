CAN de Handball-Gabon 2018 : Le Maroc éliminé du championnat du monde 2019

La sélection marocaine de Handball a été éliminée du championnat du Monde de Handball 2019, après sa défaite face à l'Angola (29-26), en match de classement de la 23ème Coupe d'Afrique des Nations séniors hommes (Gabon 2018), samedi au palais des sports de Libreville.

La première mi-temps s’est achevée sur le score de 17 buts à 13 en faveur de l'Angola.

Après cette défaite, le Maroc, classé 4ème, est éliminé du championnat du Monde, tandis que l'Angola (3ème) accompagnera les deux finalistes au Mondial.

Les trois premières équipes de cette compétition, qui s’achèvera plus tard dans la journée avec la finale entre l’Egypte, détentrice du titre, et la Tunisie nonuple champion d’Afrique, sont qualifiés au championnat du Monde 2019 qui sera co-organisé par l’Allemagne et le Danemark.