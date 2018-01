Union africaine : Le Polisario positive son échec à contrer l’adhésion du Maroc au CPS

Ce vendredi, et depuis Addis-Abeba, le «ministre des Affaires étrangères» du Polisario a été contraint de commenter l’adhésion du Maroc au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine.

«Désormais, l’occasion se présente pour l’Union africaine de juger le Maroc pour ses crimes contre le peuple et la terre de la ‘république sahraouie’, un membre fondateur de l’Union africaine», a déclaré Mohamed Salem Ould Salek à la SPS.

Une brève déclaration qui a fait le tour des rédactions des médias du Front. Les autres cadres du Front dans les camps de Tindouf et ailleurs observent, pour l’instant, le silence.

Une fuite en avant

Si cette interprétation du vote en faveur du Maroc semble pour le moins farfelue, Ould Salek a évité de qualifier l’adhésion du Maroc au Conseil de paix et de sécurité de l’UA de «victoire» pour son mouvement. Un pas qu’il avait pourtant oser franchir, il y a un an, lors de l’intégration du royaume à l’organisation continentale ainsi qu’à l’occasion du rétablissement des relations diplomatiques entre le royaume et Cuba.

Mustapha Ould Salma quant à lui assure que l’admission au CPS est une bonne nouvelle pour Rabat. «Elle donnera l’occasion au Maroc de geler les discussions sur le conflit au Sahara au niveau africain ou du moins à l’orienter dans la direction de servir ses intérêts», explique-t-il. Rabat a maintes fois exprimé son rejet à accorder un quelconque rôle au CPS dans le processus de règlement du conflit au Sahara occidental.

L’ancien cadre sécuritaire au Polisario, qui vit exilé en Mauritanie, affirme qu’en une année le «Maroc a réalisé de grands acquis au sein de l’Union africaine au dépend de ses adversaires». Il s’est dit confiant que «si le royaume continue sur cet élan, la remise en question de l’adhésion de la ‘république sahraouie’ au sein de l’UA serait proche».

L’intégration de Rabat au Conseil de paix et de sécurité, acquise par 39 voix de l’UA, a éclipsé la réunion entre une délégation conduite par Brahim Ghali et Hosrt Köhler à Berlin.