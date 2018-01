Maroc : Mohamed Boussaïd présente les résultats macro-économiques 2017

Mohamed Boussaïd, ministre de l’Economie et des finances, a présenté les résultats macro-économiques de l’année budgétaire 2017. DR

Mohamed Boussaïd, ministre de l’Economie et des finances a présenté, vendredi 26 janvier au sein de son ministère, les résultats macro-économiques de l’année budgétaire 2017.

Globalement, la croissance économique a augmenté de 4,6% en 2017, tandis que le déficit budgétaire a diminué à 3,5%. Les données présentées par le ministre font état d’une amélioration de la valeur ajoutée agricole de 15,4% en moyenne des trois trimestres de 2017 (contre -12,5% au cours de la même période un an auparavant), et du rythme de croissance de la valeur ajoutée non agricole (+2,6% en moyenne des 3T de 2017, contre +2,1% en 2016).

Du côté de la balance commerciale, le document souligne un léger accroissement du déficit commercial (+2,6%), en relation avec l’augmentation de 6,3% des importations, liée notamment au renchérissement des cours du pétrole sur le marché international. Les exportations enregistrent une bonne performance (+9,3%), notamment grâce à l’Office chérifien des phosphates (OCP), les secteurs automobile et aéronautique, ce qui a contribué à une amélioration du taux de couverture de 1,6 point.

Enfin, Mohamed Boussaïd a mentionné la poursuite de la bonne performance des métiers mondiaux du Maroc (+8%), notamment l’aéronautique (+18,4%), l’industrie alimentaire (+8,8%), l’électronique (+8,5%), l’automobile (+7,1%) et le textile (+5,9%). «Cette évolution devra se renforcer davantage avec la mise en œuvre des écosystèmes engagés dans le cadre de la stratégie d’accélération industrielle», lit-on dans le document.