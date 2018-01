Etats-Unis: Les Marocains ont transféré 175 millions de dollars vers le royaume

Le think tank américain Pew Research Center, qui fournit des statistiques démographiques mondiales, a publié mardi 23 janvier ses données relatives aux envois de fonds dans le monde en 2016.

Les chiffres publiés ont de quoi donner le tournis : environ 574 milliards de dollars ont été envoyés par des personnes expatriées aux Etats-Unis à leurs proches dans leur pays d’origine, contre 581 milliards de dollars en 2015, soit une baisse de 1%, d’après les économistes de la Banque mondiale. C’est la deuxième fois depuis l’éclatement de la crise financière que les envois de fonds mondiaux enregistrent une diminution.

Les ressortissants marocains installés aux Etats-Unis ont envoyé en 2016 environ 175 millions de dollars, les positionnant ainsi à la 59ème place sur 165 nationalités, devant les Danois (164 millions) et derrière les Guyanais (188 millions). A l’échelle continentale, le royaume se classe 7ème, derrière le Nigeria (5,6 milliards), le Ghana (585 millions), l’Egypte (858 millions), le Kenya (516 millions), le Liberia (331 millions) et l’Ethiopie (241 millions).

Les expatriés mexicains, chinois et indiens aux Etats-Unis sont ceux qui envoient le plus de fonds à leurs proches, avec respectivement 28,1 milliards de dollars, 15,4 milliards de dollars et 10,6 milliards de dollars. Le bas du classement est occupé par une dizaine de pays dont les ressortissants outre-Atlantique envoient le moins de fonds (inférieurs à 1 million de dollars), notamment Djibouti, la Mongolie, le Mozambique, la Guinée-Bissau et la Namibie. De plus, les fonds compris entre 2 et 3 millions de dollars sont principalement envoyés par les ressortissants du Mali, du Soudan, du Togo et du Burkina Faso, entre autres.

«Une importante source de revenu pour des millions de familles dans les pays en développement»

Dans un autre registre, les envois de fonds des travailleurs migrants vers les pays en développement ont reculé en 2016 pour la deuxième année consécutive, confirmant une tendance inédite depuis trois décennies, indiquait la Banque mondiale en avril 2017. Celle-ci estimait à 429 milliards de dollars les envois de fonds officiellement enregistrés vers les pays en développement cette année-là, soit un recul de 2,4 % par rapport à 2015, où ils ressortaient à plus de 440 milliards.

«Si l’on comptabilise également les envois à destination des pays à revenu élevé, le montant total des transferts dans le monde s’est replié de 1,2% en 2016, à 575 milliards de dollars, contre 582 milliards en 2015», soulignait-elle.

A l’origine de cette diminution, «la faiblesse des cours du pétrole et l’atonie de la croissance des pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et de la Fédération de Russie expliquent ce tassement des flux vers l’Asie du Sud et l’Asie centrale, tandis que les mauvaises performances de l’Europe rejaillissent sur les envois de fonds à destination de l’Afrique du Nord et de l’Afrique subsaharienne».

«Les envois de fonds des travailleurs migrants sont une importante source de revenu pour des millions de familles dans les pays en développement. Aussi la baisse de ces transferts d’argent peut-elle avoir des conséquences graves sur la capacité de ces ménages à se soigner, scolariser leurs enfants et s’alimenter correctement», faisait remarquer Rita Ramalho, directrice par intérim du Groupe des indicateurs mondiaux de la Banque mondiale.