Participation majoritaire du Groupe Saham dans Pioneers Outsourcing

Le Groupe Saham, à travers sa filiale Saham Services, annonce l’acquisition d’une participation majoritaire dans Pioneers Outsourcing, opérateur en CRM (Customer Relationship Management) et en BPO (Business Process Outsourcing), basé en Arabie saoudite, présentant une forte croissance depuis sa création en 2014.

Dans la continuité de sa stratégie de développement au Moyen Orient, cette acquisition permet à Saham Services d’étendre son champ d’action dans le Golfe arabique, notamment dans la première économie du monde arabe, l’Arabie saoudite, souligne la holding marocaine dans un communiqué.

Cet investissement fait suite à l’acquisition, en 2015, de l’opérateur Ecco Outsourcing, solidement implanté en Égypte et au Golfe arabique. En complémentarité avec son activité au Moyen Orient, Saham Services poursuit ainsi son développement sur le continent africain, à travers sa filiale historique Phone Group, pionnier au Maroc, en Côte d’Ivoire et au Sénégal des activités d’offshoring.

«Nous offrons déjà nos services à des clients stratégiques en Arabie saoudite depuis nos plateformes CRM/BPO en Egypte. Cette belle opération de croissance va nous permettre de (…) renforcer notre force de frappe en matière d’innovation dans la réinvention des métiers de la relation client et, plus largement, des métiers de services externalisés», a déclaré Otmane Serraj, directeur général du pôle services externalisés du Groupe Saham.

«Faire partie du Groupe Saham ajoutera de la valeur et enrichira le type et la qualité de service que nous offrons aux clients de Pioneers Outsourcing, que nous pourrons faire bénéficier d’un transfert de bonnes pratiques ainsi que de nouvelles destinations d’externalisation et de nouvelles capacités linguistiques», a affirmé le fondateur et directeur général de Pioneers Outsourcing, Mansour AL-AJMI.