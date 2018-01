Un individu tue quatre membres de sa famille à Tétouan

Un individu a tué, à l'aide de l'arme blanche, quatre membres de sa famille, jeudi au quartier Boussafou de Tétouan, a indiqué la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Selon les premiers éléments de l'enquête, le mis en cause (30 ans) a infligé aux quatre victimes (sa mère, son frère et ses deux neveux), âgées de 03 à 60 ans, des coups et blessures mortels au sein du domicile familial, a précisé la DGSN dans un communiqué. La sœur du suspect, agressée à l'arme blanche, a été évacuée à l'hôpital où elle est sous surveillance médicale.

Les services de police ont arrêté le mis en cause et saisi l'arme blanche utilisée dans cet acte criminel. Le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent.