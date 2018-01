Rabat : Ouverture du procès de quatre journalistes et un député

Le procès de quatre journalistes et un député, accusés d’avoir diffusé des informations confidentielles, s’est ouvert aujourd’hui au tribunal de première instance de Rabat, indique l’agence Efe.

Comme l’a constaté cette dernière, la cour a décidé d’ajourner au 8 mars prochain le procès, l’un des journalistes, Abdellah Sujair, du portail d’information Aljarida24.ma, n’ayant pas assisté à l’audience. Cette première session, qui a duré moins d’un quart d’heure, a été consacrée à l’enregistrement des noms des avocats représentant les deux parties du litige.

Les accusés ont été dénoncés par la Chambre des conseillers pour avoir publié une partie des conclusions confidentielles d’une commission d’enquête parlementaire sur des soupçons de corruption à la Caisse marocaine des retraites (CMR).

Aux côtés d’Abdellah Sujair, figurent trois autres journalistes : Abdelhaq Lachgar, du quotidien Akhbar Alyaoum, Kaoutar Zaki, du portail d’information Aljarida24.ma et Mohamed Ahaddad, du journal Al Massae. De plus, le tribunal a décidé de poursuivre le député Abdelhaq Hassan pour «violation du secret professionnel». Il aurait divulgué aux journalistes plusieurs de ces conclusions confidentielles.

«C’est étrange comme procès. Pour la première fois, des journalistes comparaissent pour avoir publié des informations correctes, d’autant que nous sommes poursuivis sur la base du code pénal (qui comprend des peines de prison), et non de la loi relative à la presse et à l’édition», a expliqué à l’agence Efe Mohamed Ahaddad peu avant l’ouverture du procès.

Les mis en cause encourent une peine de un à cinq ans de prison et une amende de 1 000 à 10 000 dirhams.