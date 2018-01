Nouvelles routes clandestines pour le haschich marocain ?

La brigade centrale des stupéfiants évoque l’ouverture de nouvelles routes clandestines pour introduire le haschich marocain en Europe, entre autres, a indiqué le ministre de l’Intérieur, Juan Ignacio Zoido, citant un rapport élaboré par les services espagnols de lutte contre le trafic de stupéfiants, d’après l’agence Efe.

Le pays ibérique s’est converti en un «mur de soutènement» grâce à la saisie de 40% de la cocaïne appréhendée dans toute l’Europe, en provenance de l’Amérique latine, et de 70% du haschich marocain, a-t-il assuré, rapport à l’appui. De par sa proximité avec le Maroc – premier producteur mondial de cannabis aux côtés de l’Afghanistan –, l’Espagne demeure la principale porte d’entrée en Europe de ce produit, à travers la «route du Détroit», en référence à Gibraltar.

Une brèche particulièrement prisée par les parrains de la drogue, qui fait l’objet d’une surveillance accrue depuis l’installation et la mise en œuvre, en 2002, à Algésiras (extrême sud), d’un dispositif de surveillance «unique en Europe», expliquait El País. Inséré dans les dispositifs de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), le Système intégré de surveillance extérieure (SIVE) est doté de stations de radars fixes et mobiles, et de caméras de vision nocturne, souligne le site Géoconfluences. Fin 2007, le pourtour sud espagnol, y compris l’archipel des Canaries, comptait 25 stations SIVE.

Les zodiacs de plus en plus délaissés

Les trafiquants de drogue – de haschich marocain en l’occurrence – établissent ainsi de nouveaux itinéraires pour fournir les consommateurs européens, prévient la brigade centrale des stupéfiants. Depuis le Maroc, ces derniers transiteraient directement par les pays du bassin méditerranéen oriental, passant notamment en Libye, avant de rejoindre l’Egypte et de remonter en Méditerranée occidentale.

Un circuit qui ne date pourtant pas d’hier, rappelle Chakib El Khayari, coutumier des problématiques liées à la culture du cannabis. «Ce n’est pas nouveau. Cela fait au moins depuis 2007-2008 que les trafiquants passent par l’Algérie. A partir de 2011, ils ont profité des premiers gros mouvements de migration en Libye pour faire acheminer la drogue plus facilement, d’autant qu’avec toute la corruption qu’il y a là-bas, c’était encore plus facile pour eux», nous dit-il.

D’après Chakib El Khayari, les réseaux recourent de moins en moins aux zodiacs pour échapper à la vigilance des garde-côtes, privilégiant «les bateaux de plaisance sur lesquels ils chargent leurs produits, ou les camions qui partent de Tanger».