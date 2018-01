Hirak : 13 activistes voient leur peine augmenter

La cour d’appel d’Al Hoceima a augmenté jusqu’à deux années les peines de prison de 13 activistes pour leur participation aux protestations survenues dans le Rif, ont indiqué, hier, à l’agence Efe des sources judiciaires.

Celles-ci ont expliqué que la majorité de ces militants avaient été condamnés en première instance à des peines allant de 6 à 18 mois de prison.

La cour d’appel les accuse d’«outrage à agent public, recours à la violence, incitation à la commission de délits et participation à une manifestation non autorisée», entre autres.

Un activiste seulement a vu sa condamnation diminuer, passant de deux ans à un an et demi.

En novembre dernier, l’ONG Amnesty International a dénoncé le fait que plus de 400 activistes rifains du Hirak sont actuellement jugés ou purgent des peines allant de six mois à vingt ans de prison, à Casablanca et Al Hoceima.